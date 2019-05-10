教師法修正三讀 家長團體和人本肯定：最好的母親節禮物

2019-05-10 20:51

〔記者林曉雲／台北報導〕在母親節前夕，立法院送給全國媽媽一份禮物，三讀通過教師法條文修正，針對性侵、身心傷害、教學不力等三類情形，調整教評會組成比例，以及增設縣市層級專審會。家長團體和人本教育基金會均肯定立院此次修法，雖仍覺得未盡善盡美，但確實已向友善校園邁出一步，對學生的身心安全及受教權有一個相對周全的保障，也可以讓家長不再只能走在漫漫長路而不知所終。

包括台灣家長教育聯盟理事長謝國清、全國家長團體聯盟理事長彭淑燕、全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱、人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣少年權益促進聯盟秘書長葉大華、中華民國各級學校家長協會秘書長陳啟利及中華民國學習障礙協會榮譽理事長郭馨美共同發出聲明，他們表示：「走過長夜，終見曙光！祈願全國的學生進到校園不再恐懼，每一位家長都能安心送孩子上學！」

聲明表示，家長團體及教育團體感謝全體教師秉持教育專業與良知，支持友善校園的理念，願意支持從制度及法令上調整，讓校園中的師生關係能更加和諧；也感謝立法院全體立委，傾聽人民聲音，不分黨派，用心討論，最終尊重共識，形成決議。

聲明指教師法雖已三讀修正通過，全國家長及教育團體沒有喜悅，因為背後是許多受傷的學生與家庭的慘痛代價，他們在此仍要鄭重呼籲：一、後續相關子法的訂定與執行，家長團體和教育團體仍會持續高度關心，請教育部務必落實這次修法精神，各縣市教育局處承擔應有責任，勿讓此次修法美意流於空談。二、這次修法仍有許多條文未獲共識，期盼各界能繼續對話，為更友善的教育環境努力。

馮喬蘭表示，這次教師法修法雖然一開始教育部和立法院都宣示，將聚焦在淘汰不適任教師這最大的共識，然而即使是最大共識，仍然有很多分歧點，甚至衝突。所幸教育部和立法院教育文化委員會無懼壓力與流言，承擔起維護兒童、學生權益之責任，為過去制度之不足，跨出彌補的一步。

但這次教師法修法過程中，許多基層教師誤信，以為教評會組成將一律加入外部人員，而且將是行政對付教師的途徑。但事實上，教評會組成並未改變，只是在處理涉及身心虐待傷害以及社會局開罰之不適任教師，才加入由資料庫中遴選之外部委員，以增加相關專業公信。教育部應在後續宣導，加強說明，務使教師誤信流言，能安心教學。

教師法修法降低教評會決議門檻，特別是在身心傷害類型，實屬必要。馮喬蘭表示，希望能加速學生遠離傷害之可能，但修法未能明定違反兒少法經社會局開罰者直接解聘，而還需經教評會，令人稍有遺憾，希望在加入外部專業委員以及降低決議門檻後，實務上能確切落實淘汰，及兒童權益維護。

至於這次教師法修法將專審會機制正式入法，除了教師專業發展之相關事務，還需處理教評會或校方行政之違法或不作為。其善在於提供家長學生有個救濟機制，但馮喬蘭表示，以人本過去的處理經驗，專審會機制要發揮功效，其組成、處理程序、發動機制等等都需細議，並在相關細節把關，才能發揮其善，而不會只是疊床架屋，教師法修法是非常重要的一步，能夠正視過去制度之不足，並為之調整，且放入兒童權益的視野，因為教師的尊嚴勢必建立在兒童受益之上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/