桃空職工罷工投票前拜會 交部：長榮勞資仍有協商空間

2019-05-10 20:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日拜會交通部，就長榮空服員勞資爭議及罷工投票等案交換意見，交通部仍呼籲勞資雙方，應優先考量旅客權益與飛航安全，回歸理性協商，就可能替代方案積極尋求共識，有效化解爭議。

針對工會主張爭取到的權益，應為會員專屬的「禁搭便車條款」，資方以「組員資源管理」恐影響組員之間和諧合作等考量，憂慮恐將影響飛行安全；工會則認為禁搭便車攸關工會永續發展，且無涉飛安等訴求。對此，交通部表示，理解工會主張的立場，是希望促進工會永續發展，也以飛航安全為最大考量，交通部、民航局及勞資雙方，都必須避免任何可能影響到飛行安全的因素，或任何跟飛航操作有疑慮的措施，盼雙方在勞動權益及飛航安全尋求最大交集。

有關工會訴求公司設置「勞工董事」，交通部表示，目前「公司法」並無設置勞工董事的規定，過去立法院也曾討論，但因涉及整體公司治理制度的檢討，未有共識。交通部將請民航局研擬在依「民航法」第49條之1，當中訂定的「民用航空運輸業公益性獨立董事設置及應遵循事項辦法」中，對航空公司應設置公益性獨立董事的資格之一，納入勞動議題專業，以保持超然獨立地位及公正態度，促使運輸業善盡維護飛航安全及保障消費者權益的社會責任，並研議加強勞資互信的互動機制。

交通部強調，長榮航空勞資雙方多次傳達未曾放棄協商，應有協商空間，盼雙方以維護飛航安全及旅客權益為首要考量，在勞資和諧與企業永續前提下能各讓一步，秉持理性、互信、平等與耐心繼續溝通，積極縮小差距、化解歧見，儘速達成共識，共創旅客、員工與企業三贏局面。

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