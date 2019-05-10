「我愛您」 千人送蛋糕、洗腳奉茶報親恩

2019-05-10 20:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾大成商工為全校2000名師生準備一份母親節蛋糕，今天下午大家高舉蛋糕齊喊「媽媽我愛您」並將蛋糕帶回家，現場還舉辦洗腳報親恩活動，透過實際行動向母親、阿嬤表達感謝的愛。

大成商工今天下午舉辦慶祝母親節系列活動，特別安排學生為母親奉茶、洗腳，讓母親感受到孩子的孝心，校方並為全校師生每人準備一份蛋糕，當2000個蛋糕排放在大禮堂相當壯觀，尤其當學生高喊「媽媽我愛您」，感念偉大親恩，溫馨的氛圍讓到場媽媽都紅了眼眶。

校方今天特別安排洗腳、奉茶報親恩，還有思母影片欣賞，並由學生代表演唱感恩歌曲，最後送給校師生母親節蛋糕，尤其當學生為媽媽洗腳後再用毛巾細心擦拭並奉茶，聽到孩子說出「媽媽，我愛你」，媽媽們把孩子擁入懷中，感動流下淚水，感動全場。

大成商工校長鄒紹騰表示，利用溫馨五月母親節前夕，校方替全校師生準備蛋糕，要讓孩子帶回家和媽媽分享，希望孩子感念母親無盡的愛與付出，鼓勵大家孝順父母，服務社會。

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