全國基層志工服務貢獻獎甄選起跑 總獎金425萬

2019-05-10 16:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕為鼓勵全國各地基層志工團體，「2019全國基層志工服務貢獻獎」今宣布起跑，將提供高達總獎金425萬元，作為對獲選志工隊伍最實質鼓勵，以及更能長遠發展的實質幫助，主辦單位邀請全國各地團體踴躍參與甄選，將志工精神持續傳承並發揚光大。

「2019全國基層志工服務貢獻獎」由台灣公益組織教育基金會、中華民族致公文化總會、台灣原鄉文化暨社區發展協會、全國村里長聯誼總會等單位共同主辦，並邀請台灣近30個公益團體共同協辦，聲勢浩大。

此次選拔主辦單位規劃分成北、中、南、東區，各區選出特別貢獻獎1隊，可獲12萬元獎金；關懷據點貢獻獎5隊，每隊2萬元獎金；環保志工貢獻獎5隊，每隊2萬元獎金；守望相助貢獻獎5隊，每隊2萬元獎金；青年志工服務獎11隊，每隊1萬元獎金。另有全國性獎項金質獎1隊，可獲100萬元；銀質獎1隊，可獲30萬元；銅質獎1隊，可獲20萬元；青年獎1隊，可獲10萬元。

今日活動也邀請前行政院長張善政來站台，中華民族致公文化總會總會長陳柏光致詞時表示，希望秉持「以民為本」、「致力為公」，致力公益、公共事務，也希望此獎項能與全國村里結合，鼓勵在地默默為社會付出的人士。

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