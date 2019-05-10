開麥拉！73小時成為家鄉紀錄手

2019-05-10 11:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕人人都是家鄉紀錄手！台南市政府推出「社區影像紀錄人才培訓班」即日起開放報名，邀集南台灣最專業的紀錄片師資，長達73小時札實課程，讓民眾藉由影像的訓練，成為拍攝家鄉故事的好手，用影像聚焦更多在地感動的台南事。

今年社區影像紀錄人才培訓班邁入第9年，課程完全免費，每年夏天都吸引老中青朋友報名，學員在參與過程中，不只學習到影像拍攝與剪輯技巧，也能接觸到紀錄片的田野題材蒐集、媒體識讀、著作權法等課程，培養學員成為台南在地影像的素人新力，學員成果作品將於台南市第3公用頻道播出，「小人物也可變成導演」，展現大台南地區多元風貌。

承辦的台灣南方影像學會表示，影像班鼓勵學員創作時以集體學習、分組協力的合作模式，運用手邊簡便的器材，拍攝身邊熟悉的人文故事，多年來的深耕教育，探索出多樣豐富的在地題材，有職人技藝側寫、洄游家鄉和社區觀察、家庭親密關係及反思環境、動物保育等主題，這些成果作品，都將是台南常民影像的珍貴紀錄，今年報名至5月18日，上課時間6月1日至8月4日，固定於每週三晚上與週六全天上課。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/