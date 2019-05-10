梅雨鋒難產！明起回溫放晴 下週飆35度炎夏天氣

2019-05-10 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面逐漸遠離，今天由北而南天氣逐漸好轉，氣象專家吳德榮表示，週末天氣進一步好轉，氣溫亦明顯回升，下週高溫將升至35度以上，期間無鋒面造臨，今年首道梅雨鋒依舊難產。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天各地仍有陣雨，不過北、中部平地的降雨將先減緩，氣溫亦小幅回升，北部氣溫約20至26度、中部21至28度、南部22至31度，至於東半部地區則在20至27度左右。

吳德榮進一步表示，週末鋒面遠離，天氣明顯好轉，氣溫逐日回升，各地為多雲時晴、午後有局部雷陣雨的天氣；下週一至週四（13至16日）暖氣團逐漸增強，氣溫續升，白天暖熱、紫外線強，尤其是下週三（15日）後，白天高溫將升至35度以上，已有「炎夏」般的感受。

至於民眾關心今年首道「梅雨鋒面」何時出爐，吳德榮表示，截至下週六（18日）晚間，鋒面仍在華中一帶，代表未來一週將不會有鋒面接近台灣，遑論條件更為嚴苛的「梅雨鋒」。

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