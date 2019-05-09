大鵬灣風景區變箱網養殖倉庫？ 鵬管處開罰

2019-05-09 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣曾以滿滿的養殖蚵聞名，但國家風景區進駐後，為提昇觀光環境排除灣域內養殖行為，今年燈會的夜間遊湖，無異是園區水域遊憩最成功的試金石，不過，燈會後卻被人發現在新建的水上遊憩活動平台旁竟放置4個箱網養殖的大型浮圈，鵬管處雖已開罰，但浮圈未撤仍持續放在灣域內多日，引來民眾質疑，要鵬管處加強開罰力度。

大鵬灣早年是國內養殖蚵知名盛地，國家風景區進駐後為提昇遊憩環境，排除養殖相關行為，並緩慢改善水質，盼發展大鵬灣為的水域遊憩，鵬管處並於大鵬灣北岸打造水上遊憩平台供遊憩，但原本預計將引入水上摩托車拖拉遊憩載具的營運還沒正式開始，卻先被人直擊箱網養殖浮圈進駐。

據了解，該箱網養殖業者因負有平衡養殖魚物價的任務，正向琉球區漁會申請在於小琉球海域箱網養殖當中，但不知何故在未正式進駐小琉球前卻先放來大鵬灣，箱網上方固定網具的大型圓圈浮筒在大鵬灣域非常明顯，引人側目。

鵬管處回應，業者在未告知的情形下拉進灣域，重申大鵬灣灣域內除不得養殖，更不是這類浮具的試驗場或倉庫，已依規定開罰，若不撤除，將持續開罰。

居民聞訊，有人質疑若水上遊憩平台已營運，事關安全且有人看顧，自然不會有人敢隨意放置這類設施，但也有人認為把國家風景區的水域當作暫置場，擺明就是貪圖方便，只有加強開罰才能杜絕。

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