浯島城隍文化觀光季玩很大 楊鎮浯、李誠智三連拍搞笑

2019-05-09 22:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門為期1個月的浯島城隍文化觀光季正熱鬧展開，今晚登場的傳統陣頭表演及踩街，縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智粉墨登場，分別打扮成書生和打花草藝陣中的「花婆」；楊鎮浯看到李誠智「貼切」的扮相忍俊不住、當場爆笑，逗趣三連拍果然製造不少宣傳「笑」果。

楊鎮浯由立委轉戰縣長，李誠智從議員改當鎮長，兩人長期從事注重形象的政治活動，要突然犧牲色相並不容易。因此，當李誠智盛裝出現在只有畫眉的楊鎮浯面前，楊不禁大吃一驚：「你怎麼變這樣子？」接著在主辦單位要求擺出「定裝照」時，兩人視線交接不到5秒鐘，楊鎮浯隨即「破功」，當場爆笑。

楊鎮浯、李誠智為迎城隍第一次粉墨登場，果然在「西門境藝陣表演踩街」的引導隊伍前成功吸引目光，宣傳奏效；隊伍中有來自印尼、越南的外籍學生，用行動體會金門文化。

縣府觀光處表示，每年農曆4月12日，金城後浦會舉辦盛大的城隍遶境巡安，在1個月的觀光季活動期間（4月20日至5月26日），天天都有祈福活動、陣頭文化，讓遊客免費體驗，藉此感受金門濃郁的傳統風情。

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