浯島城隍文化觀光季玩很大 楊鎮浯、李誠智三連拍搞笑

〔記者吳正庭／金門報導〕金門為期1個月的浯島城隍文化觀光季正熱鬧展開，今晚登場的傳統陣頭表演及踩街，縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智粉墨登場，分別打扮成書生和打花草藝陣中的「花婆」；楊鎮浯看到李誠智「貼切」的扮相忍俊不住、當場爆笑，逗趣三連拍果然製造不少宣傳「笑」果。
楊鎮浯由立委轉戰縣長，李誠智從議員改當鎮長，兩人長期從事注重形象的政治活動，要突然犧牲色相並不容易。因此，當李誠智盛裝出現在只有畫眉的楊鎮浯面前，楊不禁大吃一驚：「你怎麼變這樣子？」接著在主辦單位要求擺出「定裝照」時，兩人視線交接不到5秒鐘，楊鎮浯隨即「破功」，當場爆笑。
楊鎮浯、李誠智為迎城隍第一次粉墨登場，果然在「西門境藝陣表演踩街」的引導隊伍前成功吸引目光，宣傳奏效；隊伍中有來自印尼、越南的外籍學生，用行動體會金門文化。
縣府觀光處表示，每年農曆4月12日，金城後浦會舉辦盛大的城隍遶境巡安，在1個月的觀光季活動期間（4月20日至5月26日），天天都有祈福活動、陣頭文化，讓遊客免費體驗，藉此感受金門濃郁的傳統風情。
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金門縣長楊鎮浯（左）、金城鎮長李誠智（右）拍攝「定裝照」時，李「含情脈脈」看著楊的逗趣三連拍之一。（記者吳正庭攝）
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金門縣長楊鎮浯（左）、金城鎮長李誠智（右）拍攝「定裝照」時，逗趣三連拍之二。（記者吳正庭攝）
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金門縣長楊鎮浯（左）看到金城鎮長李誠智（右）的逗趣三連拍之三，楊終於忍不住，開口爆笑。（記者吳正庭攝）
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金門為浯島城隍文化觀光季暖身，幾乎天天有活動，今晚登場的是「西門境藝陣表演踩街」。（記者吳正庭攝）
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今年浯島城隍文化觀光季第一次加入環保意象，金城鎮北門里長許績才今晚提前帶著可愛的水獺寶寶布偶在藝陣中現身，也吸引不少目光。（記者吳正庭攝）
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金門今晚舉行的傳統陣頭表演及踩街，地區傀儡師傅蔡遠進也在現場展現拿手的傀儡技巧 。（記者吳正庭攝）
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