社子島開發案 傳產業者憂心遭漠視

2019-05-09 19:46

〔記者林家宇／台北報導〕社子島開發案爭議不斷，居民安置問題尚未解決，在地傳產業者今日也藉市府官員現場考察表達擔憂，指倉儲、運輸等傳統產業在社子島比例不低，眼看開發在即，仍不知何去何從，認為政府長期漠視內銷傳產。產業發展局表示，起初鎖定的列管對象，確實是針對較大型的製造業工廠，之後會依序辦理紙本、逐戶訪查，並於下月舉辦說明會。

北市都市發展局、產業發展局與地政局今赴社子島考察，走訪古厝燕樓李宅，並拜訪一般住戶與傳產工廠。業者表示，社子島傳產從業人員數以千計，自家代理的不鏽鋼產品，更是遍布北市多家量販店、超市，與民眾生活息息相關。如今社子島開發在即，他們卻無所適從，即便投資數百萬在消防、安全設備上力求合法，卻因用地問題無法取得工廠登記證，就算有能力搬遷，員工也不一定能夠配合，認為內銷傳產長期遭政府漠視。

陪同視察的北市議員王閔生表示，市府是坐在辦公室做決策，當年社子島禁建是政府所為，不能單看圖面說「這裡是住宅區，工廠不甘我的事，誰叫他要在這邊設工廠」，直言「最後大家躺一排在地上，看你怎麼開發。」

產發局副局長吳欣珮表示，工廠的需求一直都有在掌握，最初鎖定的是目標是製造業，因為這類工廠需要的廠房較大，員工數也較多，目前列管287家。至於工廠如果要轉介到北市其他工業區，產發局會協助媒合，之後也會辦理紙本、逐戶訪查，並於下個月舉辦說明會。

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