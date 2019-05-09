大小劍線聯外道路坍方 雪霸處公告暫停入園登山活動

2019-05-09 16:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受梅雨鋒面連續報到影響，雪霸國家公園區內大小劍線（雪劍線）的聯外道路松茂林道，於1.9K、2K、3.5K等處，有多處土石崩塌情形，其中林道約3.5K處路基掏空近40公尺，完全無法通行，且現場土石仍持續滑落；雪霸處公告即日（8日）起暫停經由經由松茂林道進出大小劍線之入園登山活動，該路線原已核發之入園許可證依據國家公園法相關規定予以廢止。

雪霸處表示，因近期天候狀況不佳，雪霸處將待雨勢停歇且地質稍為穩定後進行坍方之清理及3.5K處高繞路線之探勘，再視災害復原情形於雪霸處網站公告恢復入園時間，敬請山友暫勿前往松茂林道以免發生危險。

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