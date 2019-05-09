辛苦了！子女重病仍不離不棄 苗栗家扶表揚自強母親

2019-05-09 12:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗家扶中心長年投入協助弱勢家庭，關懷過程中也接觸不少為了家庭付出心血的父母。而母親節將屆，苗栗家扶中心也表揚六位不辭辛勞照顧身心障礙子女的自強母親，像母親們表達感謝。

其中獨自一人扶養兩名兒子的小玉媽媽，兒子小傑患有唐氏症，小傑雖然已經就讀國小三年級，但仍無法自己處理上廁所等日常生活。小玉媽媽多年來不喊苦，原本在檳榔攤工作，後來為了照顧兒子改接家庭代工，只為多些時間能陪伴、照顧兒子，如今小傑已經二十二歲，多年學習後已能簡單照顧自己，讓小玉媽媽倍感欣慰，苗栗家扶也贈送小玉媽媽捨不得添購的新衣當母親節禮物。

至於小美媽媽是出身南庄鄉的賽夏族原住民，但長子小恩三歲時突然高燒不退，不斷乾咳，診斷後發現小恩罹患肺泡蛋白質沉著症，發病時幾乎無法呼吸、進食，且要立即住院兩周，小美媽媽七年來每個月南北奔波帶著小恩看病，只盼小恩能夠自在地「呼吸」，為人母付出一切，讓許多人感動又心酸。

而小芬媽媽幼女因多重障礙及過動症，雖已五歲仍無法自行行走，為了照顧女兒，小芬媽媽前往台北、台中陪伴小孩就醫，外人見了雖然心疼，但小芬媽媽總是以笑容面對外在世界，充滿勇氣的無畏精神，更感動不少人。

苗栗家扶主任湯鳳琴說，自強母親都是所有媽媽的典範，雖然小孩遭逢重病，但不離不棄，付出一切照顧，所以苗栗家扶期盼藉由表揚自強母親，除了祝她們母親節快樂，也感謝她們的辛勞。

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