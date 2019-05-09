工會批反制罷工可惡 長榮重申：營運危難須合法因應

2019-05-09 12:48

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員釀罷工，長榮航空昨天提出反制措施，一旦罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，另罷工起3年取消員工優待票。桃園市空服員職業工會今天表示，不少會員心灰意冷，但激起更多投票數。長榮則重申，營運若有危難，必須採取合法因應措施。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，不少工會會員相當氣憤，認為資方踐踏勞工權益與尊嚴，激出更多罷工投票數，既然公司威脅，一定要支持罷工。

長榮今天則表示，已連續4年發放4個月的年終獎金，並連續4年每年調薪2000至4000元，均於公司有獲利的基礎下回饋員工；但近期工會即將發起罷工投票，已造成長榮5月以來訂位與載客率明顯下滑，且造成旅客擔憂、員工恐懼、投資人疑慮、股價下跌，可預見一旦罷工行為發生，將會造成公司更大的衝擊。

長榮強調，長榮是民營公司，必須自負盈虧，昨天內部公告，實為公司營運若遭受危難，長榮航空有責任誠實告知員工、社會大眾未來如果發生罷工時，為維持公司正常營運，所必須採取的合法因應措施。

長榮再次呼籲，協商的大門永遠敞開，希望工會能回到談判桌上，理性協商。

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