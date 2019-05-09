大考中心分析今年學測 重申未來朝素養題

2019-05-09 12:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學申請入學管道面臨過第一階段的人數爆表，部分聲浪指向大考中心，質疑是今年數學科的考題鑑別度不足，大考中心今澄清，整份試卷鑑別度較往年佳，可鑑別全體考生，但因素養題多，對高分群考生鑑別下降，是選擇兩難。

大考中心主任張茂桂表示，每年大考中心都會籌組命題與審題的兩類教授及專家學者組織，進行專業試務工作，這些年大方向是要朝108新課綱的素養導向，命題採更多情境、核心能力測驗、解決問題能力等，未來109、110學年等也都會持續朝此方向，但每年試題的難易度、穩定度等問題，並非單一組織能斷言，也與考生程度及感受相關。

今年數學科滿15級分者高達7728人，使得許多家長、考生在申請大學科系時，因數學科而同分增額，進而衍伸質疑數學科「鑑別度不足」，大考中心副主任鄭中平解釋，試題鑑別度會看高分群、低分群的差距，也會統計各個級分的考生人數，各種數據來看，今年數學科鑑別度其實較往年佳，可區分全體考生。

但鄭中平坦言，在高分群考生來說，則難以兼顧，因為數學若難題出多，雖可區分高分群學生，但將造成中、後段學生難以區別，大家都考爛，同時降低整份試卷鑑別度，甚至還可能有放棄學習的後遺症。

大考中心副主任黃璀娟表示，大考命題未來將朝108新課綱的素養題研究，並與高中有多互動，強調考生的核心能力、基本能力，要轉化成素養與解決問題能力，重現學術探索，近年來不論國文、英文、社會跟自然等考題，都有跨領域等融會貫通。

張茂桂說，雖然未來命題將朝素養導向，但不代表放棄基本題型，也不會放棄數學科的解題技術等內涵，至於素養題的難易度測試，很難直接轉化，也無法斷言未來命題到底是會變難或簡單，須由未來命題的專家教授等研議。

有關高分群的區分問題，張茂桂說，在未來「5選4不變」、「學測基本理念不變」、「15級分設計不變」等情況下，可研議將15級分再細分3類，為15、15A跟15AA等，但目前尚待今年最終數據分析，並與大學招生委員會聯合會等研議，由招聯會決策。

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