搶破頭！屏縣公立幼兒園今天抽籤

2019-05-09 12:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕搶讀公立幼兒園，屏東縣百餘所國小附設幼兒園本週受理登記，登記人數超過招生名額的學校，今天（9日）統一在各校公開抽籤，現場幾家歡樂幾家愁；歷年來都很搶手的屏東市仁愛國小，今年排到優先入學第五順位就額滿，根本沒有機會抽籤，比去年還熱門。

屏東縣國小附設幼兒園約109所左右，本月（5月）6日至8日登記，每人只能登1所，登記超過該園招生數，就必須在今天上午9點抽籤，去年有逾半數要抽籤，今年的數據稍晚才能統計出來。

以屏東市的仁愛國小附幼來說，核定招生總人數為120人，扣除直升大班的幼兒72人及身心障礙幼兒後，還有48個名額招生名額，結果依照入學順位排序後，5歲10人報名均錄取，4歲有76人報名，依入學順位排序後，錄取38人，其餘38人與3歲報名的22人，均無法入學，連抽籤機都沒有。

屏東縣政府教育處學前教育科表示，沒有抽中公幼的家長，可以考慮非營利幼兒園，下週抽籤，非營利幼兒園收費、師資等標準都需比照公立。此外，屏縣也積極推動準公共幼兒園，目前已逾60所加入，私幼加入之後，收費也貼近公幼。

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