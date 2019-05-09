安平古堡古蹟夜間開放？黃偉哲：將進行評估

2019-05-09 11:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南拚觀光，台南市文化局今（9）日市政答詢表示，將積極評估夏天季節或假日延長夜間開放可行性，同時也希望安平古蹟周邊商家配合開店做生意，才能發揮加乘效益。

市議員周麗津今天市政質詢指出，市府積極營造安平觀光，可是安平入夜後觀光客很少，建議延長古蹟開放時間，或比照市區古蹟活化，安排古蹟藝文沙龍表演，吸引遊客留駐觀光。

市長黃偉哲認同延長安平區域遊憩景點的開放時間，但他也表示，這不是單一問題，市府曾經嘗試延長安平古堡開放時間，但是一個晚上只有幾十個遊客，這不能歸究單一因素，可能是宣傳不夠，或是周邊商家不知道這個訊息，提早打烊，只有古蹟延長，周邊商家已經打烊，應該是要整體配合。

黃偉哲說，可以評估嘗試延長開放，因為夏天天黑的比較晚，夏天快到了，可以評估從夏天延長1小時。

南市文化局長葉澤山表示，曾於今年農曆春節期間（初一至初六）試辦安平古堡延長開放至晚上8點（平日開放時間至下午5點半），結果平均1天約482人，且人數集中在晚上6點30分以前，這時間以後仍在安平古堡遊客非常稀少。

葉澤山表示，分析原因，安平地區下午5時以後遊客陸續離開安平，夜間7時以後遊客稀少，商店大多數關門，缺乏吸引遊客誘因，難以吸引遊客夜間至古蹟參觀，需要安平商圈夜間整體營運，古蹟配合開放，才能吸引遊客參觀，由於夏季白天比較長，將會積極評估平日或假日延長開放。

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