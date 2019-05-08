交通亂象嚇到日本遊客 網友直呼「好丟臉」

2019-05-08 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕馬路如虎口，行人小心走！台灣機車密度之高令許多外國遊客印象深刻，日本就有不少遊記提起台灣人的駕駛習慣，並寫下「避免死亡的對策」，直言「台灣人就是烏龍派出所裡的本田」，提醒要來台灣玩的日本人在任何情況下都要讓路給汽機車，才能確保生命安全。

網路上有許多日本人針對台灣交通亂象寫成遊記，就有一名部落客將台灣駕駛比喻為知名日本動漫《烏龍派出所》裡的角色本田，形容平時溫柔親切的台灣人，只要一坐上駕駛座性情就會大變。他點出台灣交通亂象3個原因：駕駛無視紅綠燈、騎上人行道的機車族，以及駕駛在路口總是抱著「行人要讓路」的態度，警告「若用在日本街頭行走的方式走在台灣的街道上可是會吃到苦頭的。」

他說，在台灣就算是綠燈也絕不能疏忽確認左右來車，且在十字路口，台灣駕駛似乎缺乏行人優先的觀念，常常會有暴衝過來的現象。最令他驚訝的是，在日本觀念裡，若是路上塞車也只能老實地等，或是從縫隙中穿過，台灣的機車族則經常轉而騎上人行道，令他忍不住吐槽「自由過頭了吧」。

他強調，即使常從媒體上或短期遊台的日本友人口中聽到「台灣人果然很親切呢」，仍要切記，「台灣人就是烏龍派出所裡的本田，親切只有在沒駕車的時候，所以請務必小心。」

文章引起台灣網友共鳴，紛紛留言「終於有人透析了台灣人的機車之道了」、「這個告示應該要印在日本入境台灣的機場出關口」、「台灣人駕駛觀念真的讓人很搖頭」、「我承認我是本田」、「台灣的行人是真的滿辛苦的…」、「好丟臉...」等。

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