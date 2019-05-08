「禁止左轉」陷阱？ 北市這3個點 1年開單8188件

2019-05-08 22:05

〔記者林家宇／台北報導〕台北市議員陳建銘指出，北市有3個「禁止左轉」路段，去年違規件數達8188件，當中有6978件來自離峰時段及假日，認為「在完全不影響交通的情況下，警察卻躲在一旁開單」，讓交通法規成為斂財工具，要求一個月內全面檢討。

陳建銘揭露台北市3個禁止左轉路段去年的違規統計數據。市民大道與延吉街口總計3917件，平日尖峰時段佔500件、平日離峰1756件、假日1661件；長春路與新生北路口合計2145件，平日尖峰681件、平日離峰266件、假日1198件；新湖三路與舊宗路路口合計2126件，平日尖峰29件、平日離峰168件、假日1929件。

陳建銘表示，上述3個路口的違規件數，絕大部分發生於離峰、假日時段，批評「在完全不影響交通的情況下，警察躲在一旁開單」，認為此舉儼然是「交通的陷阱，歛財的工具。」

交通局回應，新湖三路與舊宗路口因鄰近內湖知名賣場，反而在假日才需要禁止左轉，情況特殊。至於其它路口，會再研議禁止左轉的必要性或時間點。交通局長陳學台補充，交工處和交通大隊每一季，都會針對違規左轉較多的10個路口做滾動式檢討。

交通管制工程處處長葉梓銓表示，將於一個月內針對議員點名的路口實地勘查，評估是否縮短禁止左轉的時段。交工處則說，是否設立禁止左轉取決於該路段的轉向流量及車道可容納多少台車，會再與交通大隊就全日禁左的路段個別檢討。

陳建銘還點出北市近年前10大肇事路口。民權東路六段過去3年以444件、361件、396件排在前2；忠孝東路五段以343件、363件、313件排在前3，陳建銘批評，交通局強調有在做滾動式檢討，但肇事路口始終不變，等於每天都在撞車。

陳學台表示，碰撞的型態、事故的地點經檢討後確實會有改善，但也有可能從原本的位置轉移到另一個角落，無論如何，局處仍會持續檢討改進。

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