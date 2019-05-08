澎湖燒烤業者合格增為4家 縣長賴峰偉巡視大姊燒烤

2019-05-08 22:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今年大刀闊斧整頓露天燒烤業者，繼快樂牛之後，又有鳳姐、大姊及太子燒烤檢測合格，縣長賴峰偉今日傍晚前往大姊燒烤巡視，對於業者願意配合政府法令進行增添裝備改善，減少空污作法，認為有示範效果。

近年來蓬勃發展的澎湖露天燒烤，最盛期有19家業者，但因油煙異味空氣污染問題，常引起鄰近居民抗議，因此澎湖縣政府今年3月成立「營業場所公共安全聯合稽查」小組，除要求業者於營業前，務必先行符合地目、建築及食品衛生等之合法性外，最後再由環保局進行空污標準檢測作業，符合空污排放標準始能營業。

由於澎湖縣政府在觀光旺季前突如其來的撒手鐧，燒烤業者全數不合格，導致上游菜商、肉商及鮮蚵供應商等損失慘重，但相對市區餐廳家家客滿，透過縣府各局處把關督促業者改善，快樂牛率先檢測符合標準， 5月鳳姊燒烤、大姊燒烤及太子燒烤等3家檢測已符合標準，其中最早合格的快樂牛，目前生意強強滾，已無法預約訂位。

縣長賴峰偉今在環保局長蔡有忠陪同下，前往大姊燒烤巡視，業者表示斥資273萬改善設施，增添油煙異味收集及處理設備，設置吸引式油煙罩，收集油煙至後端油煙異味處理設備，並以微電腦控制中央集氣系統，雖然眼見今年恐將血本無歸，但為了永續經營，仍願意忍痛配合縣府政策，賴峰偉則祝福業者生意興隆，並可讓鄰近居民有信心、消費者安心。

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