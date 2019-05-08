被問如何克服身障學舞 輪椅王子：你怎知道我身體有問題？

2019-05-08 21:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「鳥與水舞集」今天赴正修科大公演，學生舞動手機泛起燈海高喊「安可」，學生觀看後相當震撼，發問如何克服身障學習舞蹈，「輪椅王子」呂豐和笑著反問，「你怎知道我身體有問題？」勉勵學習無障礙，只要願意向前走，一定會成功，學生感動不已。

「鳥與水舞集/Bird and Water Dance Ensemble」創立於2003年，由文化大學舞蹈系教授顏翠珍集合喜愛舞蹈的肢體障礙朋友所組成，是台灣第一支由截肢、視障、小兒麻痺症及侏儒症者組成的舞蹈團體，曾獲得世界舞蹈聯盟邀請到美國演出，更屢獲國內外身障才藝大賽首獎。

「鳥與水舞集」睽違5年再度造訪正修科大，共表演13首曲目，舞者雖有截肢、視障、小兒麻痺或侏儒身障，卻能在舉手投足間彼此配合，精彩舞姿銜接毫無違和，視障朋友的高歌，讓學生不禁大喊「安可」，或藉由手機燈海表達內心的感動。

演出後，團員留下與學生互動，學生發問，如何克服身障學習舞蹈？「輪椅王子」呂豐和反問「你怎知道我身體有問題？」他說，學習無障礙，只要願意向前走，一定會成功。

全盲的林信廷在舞台上，透過舞群的協助與帶動，悠遊於舞蹈世界中，他說，雖然有視障的缺陷，忘記自己的缺點，只看自己的優點，要少用眼睛、多用心去看世界。

團長顏翠珍說，許多舞者生活受困於肢體，經由舞蹈的釋放，翻轉整個人生，價值觀變得更開闊。正修校長龔瑞璋說，只要看過鳥與水舞集的表演，一定讓你一生難忘，未來面對挫折將會更有抗壓性。

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