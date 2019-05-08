524同婚合法大限近了 同志家庭：不要拆散我們的家

2019-05-08 15:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕距離同婚合法化524越來越近，挺同、反同爭議持續，兩陣營今天不約而同都在立法院周邊舉辦活動，挺同方台灣同志家庭權益促進會今號召同志家庭現身說法，呼籲「立委叔叔阿姨，請不要拆散我們的家」，訴求通過政院版本，落實同婚合法。

台灣同志家庭權益促進會表示，本週末就是母親節，許多已經生養小孩的同志家庭、和同志的父母都相當憂心，因此今天有近40個家庭決定站出來，他們的孩子也出席，並向各黨立委喊話，「立委叔叔阿姨，請不要拆散我們的家」，希望可以通過政院版。

台灣同志家庭權益促進會表示，行政院參酌公投結果和大法官釋憲提出了版本，雖然仍有許多闕漏之處，但是為了不再激起社會對立，同志家庭們已經為了社會和諧而願意妥協，但反同團體卻提出違憲又製造家庭與社會混亂的版本，甚至在4大報頭版登廣告宣傳自己是「折衷」，完全罔顧一個個同志家庭的權益和需求。

同志父母愛心協會召集人郭媽媽，以及已經當阿公阿嬤的楊爸爸和蘇媽媽特別北上為同志發聲，郭媽媽也邀請所有同志的父母，要勇敢走在同志孩子前面，幫助孩子成家的路走得更穩，並呼籲立委不要再為難，讓同志能早點結婚。

蘇媽媽則希望立委和部分宗教團體高抬貴手，同志的訴求只是希望同等的保障和權益，希望反同團體留給辛苦的同志一條生路。楊爸爸則說，說，看到子女這麼用心的照料小孩，自己作為同志的父母也要站出來捍衛子女的權利，並呼籲社會各界可以尊重每一個生命，應該要享有基本的人權。

與伴侶育有兩個孩子的林志杰說，今天站出來呼籲立委支持政院版，因為至少可以讓兩個爸爸都擁有親權，林志杰說，「監護權」並不完整，如果最後通過的法案只有給同志父母「監護權」，那麼所有的同志家長和孩子都變成「二等」公民。

與伴侶已在國外結婚並育有兩個孩子的Cindy則表示，看到有團體登報紙頭版和網路廣告宣傳「『共同監護』才能給孩子完整的照護！」，根本毫無良心，無法想像台灣已經變成只要有錢就能登廣告說謊，因為「監護權」並不等於親權，同志的小孩在成年以後就與家長在法律上形同陌生人，這明顯會造成家庭不穩定，呼籲立委不要誤信玩弄文字遊戲的文宣，要看清反同法案的歧視本質。

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