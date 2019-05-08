澎湖海洋活化首部曲 賴峰偉巡視污水處理廠

2019-05-08 11:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉上任百日，以整頓市區交通亂象、燒烤業者空污問題，第二個百日則明訂為海洋活化，今日率隊視察民族路大排、西衛污水處理廠等設施，下一個目標將整頓海上平台船水肥問題。

賴峰偉先前往民族路大排，察看家庭廢水未經處理即排入大海的現況，大排中明顯可見泡沫漂浮，初判多為廚房、浴室的洗潔劑殘留；位於西衛社區的大排則是經過污水處理廠處理後排放，水質清澈見底，對照的差異甚大。

工務處長洪慶鷲表示，西衛污水處理廠以截流的方式，截取周邊包括朝陽、光榮、西衛等社區日常排放的家庭廢水，透過沈澱、過濾、消毒等方式淨化後排出。西衛、山水兩座處理廠的日處理量分別為800噸、200噸。以馬公市一日約產出12530噸廢水計算，已有8％的廢水是經過處理再排出。除了西衛、山水兩座處理廠的運轉，工務處目前正進行的光榮、石泉、前寮、菜園里及雙湖園等5處截流設施規劃，預計2022年污水截流設施設置完成率可達到60%。

賴峰偉還在處理廠外的水池放養鯉魚，印證處理後的水質達到生活用水水準，未來先利用處理過水進行消防用水、青青草原灌溉用水，同時對於污水處理系統的建置也必須加快腳步，2022希望達到80％設施完成率的目標；同時賴也預告下一階段將以9個海上平台為目標，進行水肥檢測，要求業者清運上岸處理。

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