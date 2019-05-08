日本筑波、泰國朱拉隆功足球隊訪台 友誼賽開踢

2019-05-08 11:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委黃國書與台灣足球發展協會邀請日本筑波大學與泰國朱拉隆功大學足球隊訪台，與台灣體大與台北市立大學進行友誼賽交流。黃國書今與足球協會一同召開記者會，熱烈迎接筑波大學足球教練中山雅雄及朱拉隆功大學副校長Chaipat Lawsirirat博士帶隊來台交流。

黃國書今天在立法院召開「2019國際大學足球對抗賽，台日泰四強決戰台灣」記者會。黃國書說，他長期關心國內足球運動發展，希望從基層做起，也重視與國際體育界的交流，例如去年邀請仙台足球隊來台參訪，這次則是和足球發展協會一起邀集日本和泰國兩支知名大學足球隊來台交流。

黃國書說，台灣足球運動在大學階段，較缺少和國外傳統強隊比賽的經驗，因此台灣足球協會今年邀請促成日本筑波大學與泰國朱拉隆功大學的足球隊來台，與台灣體育大學和台北市立大學透過友誼賽交流，希望讓國內學習到精彩的技術、視野，提升足球運動水平。

台灣足球協會會長石明謹介紹，筑波大學在藝術和體育等領域都很傑出，足球隊過去有非常好的賽績，且孕育足球英才無數，包括現任日本足協會長田鳩幸三和前日本國腳中山雅史都是筑波校友；朱拉隆功大學則是泰國第一學府，不僅學業成績傲人，去年也是足球冠軍，兩支球隊都是文武兼備。石明瑾說，很開心此次能邀請到兩支隊伍來台，是很好的交流機會，也能兼顧外交和足球的推展。

日本筑波大學足球總教練中山雅雄則說，這次來台對他們也是珍貴經驗，主要目的是足球交流，希望選手在台灣有很好的表現。同時在足球之外，選手都是大學生，也希望在文化部分和泰國台灣交流。雖然在此次訪台時間短暫，但透過這次機會，盼未來持續促成各面的交流，從日本、台灣到整個亞洲。

朱拉隆功大學副校長Chaipat Lawsirirat博士感謝邀請外，也表示這次來台前做了很多準備，特別在球員訓練部分，期待雙方球隊球員進一步交流。他也說到隊員大部分是第一次來台灣，覺得接待很好，回去泰國後也會分享台灣的好，希望未來朱拉隆功大學球隊和台灣各校球隊有更多的合作與交流。

體育署與外交部今也均派代表出席與會。

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