2019高雄十大伴手禮出爐 這2美女主導農產品上榜

2019-05-08 11:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局首度與誠品書店合作，帶領23名型農北上台北信義誠品店，舉辦為期3周「風格型農市集」，目前營業額破80萬元，展期將至本周日結束，可望突破百萬元。

值得一提的是，「2019高雄十大伴手禮」票選出爐，型農何佳薇「發現‧山茶」及曾湘樺「寶島第一味」從超過百家業者中脫穎而出，凸顯型農女力崛起不容小覷。

型農何佳薇來自六龜區茶農家族，年輕時北上擔任百貨銷售員，孝順為了陪伴父親，與丈夫返鄉展開茶園新事業，堅持不用藥、不施肥，保持山茶最純粹風味，採收後由擔任製茶師的丈夫雕琢山茶的製程變化，夫妻倆假日忙著四處展售，從栽種、製茶到銷售採一條龍模式，希望行銷自家好茶，更有外國人遠到六龜一品台灣原生茶的獨特滋味。

型農曾湘樺父親過去是大樹鄉長，為了讓荔枝產季後持續飄香，開發許多荔枝加工商品，從品牌定位、市場走向與行銷通路打穩基礎，讓酒釀玉荷包香腸成為造訪大樹必買的人氣伴手禮，更是北部企業團購一再回購的好滋味。

農業局指出，民眾想買高雄十大伴手禮可以到台北信義誠品店3F風格型農市集逛逛喔，同時推出母親節寵愛獻禮活動，現場購買任一母親節推薦禮品，可獲得母親節賀卡，親筆寫下心意傳遞給媽媽。

農業局說，民眾只要出示手機「型農大聯盟Line@」畫面，再送陳稼莊果園土芭樂汁1瓶（市價60元），限量60瓶，兌完為止。

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