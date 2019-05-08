別緊張！全台災防告警訊息 5電信業者今下午4時測試

2019-05-08 09:58

〔記者劉力仁／台北報導〕為確保災防系統正常運作，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星等5大電信業者今天下午4時將進行全台災防告警訊息測試，民眾若收到警示訊息，請勿驚慌。

中華電信表示，今天下午將藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以儘量降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息之客戶毋需緊張。

台灣大哥大表示，測試期間，民眾若收到該推播訊息時，手機將會發出特殊的警告聲響與振動，可不予理會，以免引起不必要的恐慌。

國家通訊傳播委員會表示，災防告警系統由行政院相關部會與4G業者合作建置，特點為災防告警訊息以廣播方式進行傳送，只要幾秒，特定區域內所有4G用戶手機即可收到災害防救業務有關機關發布的告警訊息，例如：大雷雨即時訊息、地震速報、海嘯警報、颱風強風告警、公路封閉警戒、水庫放水警戒、土石流警戒、傳染病、國際旅遊疫情、防空警報、核子事故警報及疏散避難警報等。

為避免民眾誤將告警訊息視為一般簡訊而忽略，手機收到告警訊息時，還會發出特殊的告警聲響及振動，讓民眾即時掌握應變時機。

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