好新鮮的車體裝飾！網球嵌在車殼上

2019-05-08 07:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕車子要炫，有人彩繪、有人曾在車頂種花，最近有民眾發現有部廂形車就嵌入一顆網球趴趴走！這顆網球就嵌在廂形車的後車窗右上方，猜想應是車被網球擊中，力道強到就嵌入，車主留著網球，形成另類車體裝飾。汽修業者認為，凹陷處車主應有噴漆防鏽，否則不處理易出現鏽蝕。

這部廂形車是在台中車陣中，被1位南投人所拍到的，這位廖姓南投民眾說，讓汽車與眾不同的方法，很多年輕人會彩繪車體，或是裝上燈光，還有人把車子當活動花園，就在車頂種花草，這部車只要開在路上，一定引起注意。

廖姓民眾表表示，看到這部廂形車時，當時該車就停在車陣中，才讓人有機會仔細欣賞「老天神來之筆」，送給車子意外的裝飾物品。這個老天送的裝飾品「網球」就嵌在車子後廂門右上方，當車子開動後網球也不會掉下來。研判是無心插柳之舉，網球打中車子，力道之強就嵌入車子。

廖姓民眾也說，車主很幽默看待車子被打凹的倒楣事，乾脆省下鈑金費用，把它當成是上天送的車體裝飾，也變成路人欣賞的特殊移動街景。

草屯鎮汽修業者符新強看到照片則說，車子被球掌中而凹陷，對車子安全性沒有影響，但因會有少許磨擦而掉漆，若久不處理可能會慢慢鏽蝕，車主最好在凹陷周邊噴漆保護。

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