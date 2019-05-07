搭公車逛屏東原鄉 未來每天168班次這裡出發

2019-05-07 19:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕串連屏北原鄉觀光資源的「水門轉運站」今天正式動工，總工程經費投入超過5千萬，預計明年6月完工啟用，屏東縣政府初步規劃了23條路線，除了連結三地門、泰武、瑪家3個原鄉及屏東市、高鐵左營站，還有深入部落的原鄉巴士，初估每天將有168班個班次，帶動觀光也讓地方民眾求學、就醫更加便利。

新的水門客運轉運站主體工程，佔地面積約1公頃，由縣府向交通部公路總局爭取補助4千餘萬，加上自籌1千多萬，完工後將有8席月台，轉運站建築採綠色工法，除了有通風、隔熱功能，也融入原鄉意象設計，轉運站屋頂也特別以山脈感線條設計，與大武山相互呼應。

目前各路線公車在水門設有不同的候車地點，不利推動觀光，新的轉運站啟用後將整合各路線公車，並納入原鄉巴士，23條路線、168個班次結合交通運輸與觀光接駁功能，屏北旅遊服務中心也會進駐轉運站，帶動地方觀光。

屏東縣長潘孟安說，水門轉運站匯集台24線及屏185縣道，是進入屏東原鄉的重要門戶，往北可到三地門、霧台鄉，往南通往瑪家、泰武、萬巒、潮州及里港、高樹鄉，還可直接連結左營高鐵站，提供跨域的便捷路網。

潘孟安也指出，屏東的客運交通路網過去沒有垂直整合，造成城鄉間連繫不易且運載量不高，縣府自5年前推動「屏東縣公共運輸系統整合規劃案」，依縣境內各路網條件規劃了屏東、潮州、枋寮、水門、東港、恆春等6個客運轉運站，除了已經啟用的屏東轉運站，潮州轉運站近日也會啟用，恆春轉運站則將配合觀光鐵道計畫，各站逐步動工，希望建構完整的公路運輸路網服務，讓民眾和遊客享受更優質的交通服務。

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