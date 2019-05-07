私校退撫儲金10年報酬率佳 明年元旦新措施上路

2019-05-07 17:00

〔記者林曉雲／台北報導〕私校退撫儲金自2010年成立以來，今年邁入第10年，全國有5萬名私校教職員加入，今天開記者會公布成績單，私校退撫儲金管理委員會董事長劉維琪表示，從2013年3月1日自主投資成立以來，迄今年4月30日止，各投資組合累積報酬率為保守型12.65％、穩健型39.64％、積極型39.08％，而今年以來報酬率為保守型5.36％、穩健型10.99％、積極型14.27％，三種投資組合均繳出優異成績。

教育部長潘文忠表示，私校退撫儲金透過自主選擇、自主管理、自主提撥，奠定成功關鍵，不僅是全國首創第一個公辦民營的退休金制度，更推出全國第一個退休自選投資及專屬退休金投資的人生週期基金，並於今年立法院會三讀通過私校退撫條例修正案，預計今年9月28日起，全面開辦增額提撥，並自明（2020）年元旦開始，陸續開辦分期請領、啟動人生週期基金為預設選項等，將對私校教職員的退休照顧從在職延伸至退休後。

私校退撫儲金監理會主委林騰蛟說明，今年4月9日修法通過分期或延後請領，以及將預設基金由保守型改為人生週期基金，不僅讓退休教職員可續留私校退撫儲金投資，以期提升私校教職員退休經濟安全，並讓沒有選擇投資組合的教職員歸入人生週期基金，自動依年齡增加，逐漸降低投資風險的投資策略，自教職員進入私校開始至退休，都由系統自動計算與投資，猶如具有高階人工智慧的自動駕駛領航設計，預計於明年元旦施行。

今天下午在台北晶華酒店舉辦「私校退撫儲金10年有成」慶祝暨成果發表記者會，由教育部部長潘文忠、金管會主任委員顧立雄、私校退撫儲金監理會主任委員林騰蛟、私校退撫儲金管理委員會董事長劉維琪及中國信託商業銀行總經理陳佳文等人共同出席。

潘文忠指出，因少子化、人口老化日趨嚴重，各國退休制度皆存在財務問題，私校退撫儲金的舊制也不例外，私校退撫儲金新制的建立，有效凍結舊制的財務缺口，同時透過提供多種投資組合及年金保險選擇，讓私校教職員有機會提高退休所得。

金管會主委顧立雄則表示，為推動及提升國人退休理財觀念及準備，日前責成集中保管結算所及基富通證券執行的「好享退」全民退休投資專案，希望投資人透過定期定額長期投資、及早進行退休準備，讓未來無後顧之憂，享受退休生活。

中信銀行總經理陳佳文表示，在國外以信託方式承辦退休基金已行之有年，如美國、澳洲、香港、智利等國家與地區，信託的「破產隔離」機制，讓委託人或受託人即使自身面臨破產，信託財產仍可豁免於破產財產外，讓參與者安心，私校退撫儲金以信託方式交由中信銀行管理，成為國內政府退休金的一大突破及亮點。

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