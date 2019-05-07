雲林雨後上萬隻燕子低飛 民眾驚呼壯觀

2019-05-07 15:37

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南往古坑縣道158甲、158乙線道路多處路段，今天雨後出現上萬隻燕子低飛景象，有駕駛人行經時特別下車欣賞，台灣生態學會雲林站主任陳清圳表示，燕子低飛是在覓食芒果樹下的小昆蟲。

受到鋒面影響，雲林今天天氣不穩定，降雨情況也是一陣一陣，有民眾發現早上降雨停歇空檔時，158甲、158乙線斗南往古坑多處路段可見大量燕子低飛情況，燕子在道路間穿梭飛翔，離地面距離僅1、2公尺，雖大多數都能閃過來往車輛，但地面仍可見不少被撞死的鳥屍。

陳清圳指出，下雨天原本躲在樹上的蚊子、小蟲子，被雨或為躲雨而聚集在樹下，燕子是以昆蟲為食物，所以在雨勢停歇時成群燕子低飛，就是在覓食樹下的小昆蟲。

陳清圳表示，因為季節不同出現的燕子種類不同，4月看到是家燕、5月即是赤腰燕，158甲、158乙線兩旁栽種芒果樹、樟樹，加上雨旁都是稻田，雨停時可見成群燕子低飛的壯觀景象。

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