「惡情侶」見人就追咬！ 男遭逮捕發出淒厲叫聲 伴侶目擊後這樣做

2019-05-07 15:01

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市華陽里南郭路最近出現2隻身形壯碩的大黑狗，整天形影不離，當地居民研判應是一公一母，由於這對黑狗見人就追咬，引發當地居民與學生族恐慌，彰化縣動物防疫所接獲通報，今天會同市公所清潔隊員持捕獸網以飼料誘捕，只見公狗趨近大啖美食，母狗卻在遠方觀望遲不靠近，4名人員分持捕獸網步步進逼，當場將公狗手到擒來，不料公狗發出淒厲吠叫聲，站在10多公尺外的母狗眼睜睜看著愛人被送入捕獸車內，只能無奈離去，捕獸人員說：「下回再來抓母狗。」

彰化地區臉書社團《彰化人大小事》今天PO出一段影片，顯示有彰化縣動防所、彰化市公所清潔隊共4名人員開著捕獸車抵達彰化市南郭路保四總隊附近後，發現這2隻惡名昭彰的黑狗，立即由其中1人持狗食靠近，母狗見狀立即警覺性的跑到10公尺外，公狗卻看到美食即靠近索食，吃得渾然忘我，母狗則是不斷來回走動，還一度靠近人員試圖攔阻捕捉行動，似乎要警告公狗有人類靠近，不料公狗仍忘情大啖美食。

4名人員分持捕獸網不斷進逼，並形成一道人牆將公狗團團圍住，最後其中1人持捕獸網將公狗當場「逮捕」，公狗當場發出淒慘叫聲，無奈仍動彈不得，只得乖乖就範，站在10公尺外的母狗仍不斷來回走動，最終只能眼睜睜看著自己的愛人被送上捕獸車，無奈之下只能快步離去。

彰化市公所清潔隊長林群富指出，這2隻流浪狗連日來在南郭路沿線追咬路過的民眾與學生族，動防所接獲通報後會同他們到場捕狗，根據判別，捕捉到的是公狗，已送往八卦山上的流浪狗收容中心安置，另1隻逃脫的應該就是傳說中的母狗。

林群富表示，流浪狗零安樂死政策，讓各地收容中心狗滿為患，也難怪地方流浪狗數量愈來愈多，實在是抓不勝抓，且主管業務單位其實應該是動防所本身，他們僅能在接獲通報後協助動防所抓狗。

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