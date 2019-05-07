高雄春天藝術節五大歌仔好戲 大東、衛武營拚台鬧熱高雄

2019-05-07 13:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節重點壓軸節目「歌仔好戲連演」，今年首度在大東文化藝術中心、衛武營國家文化藝術中心戲劇廳兩個劇院，明華園日字戲劇團、春美歌劇團、一心戲劇團、秀琴歌劇團以及「少年歌子培育計畫」的演員與樂師們演出「靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰」，精緻好戲連番拚台，鬧熱高雄瘋歌仔。

高市文化局表示，今年的歌仔好戲，戲迷們除了再睹歌仔天王舞台上瀟灑英姿，更可欣賞各團的新一代新星同台飆戲。明華園日字戲劇團推出的《巾幗醫家》，由臺灣第一丑角陳勝在、陳靖瑋父子聯手執導，製作上保留「女戲與丑藝」的行當特色，由明華園當家女主角鄭雅升、魅影小生陳麗巧、魅力小旦陳昭薇領銜，匯聚戲曲菁英同台飆戲，是一齣值得現場感受劇中角色情緒爆發力的劇作。

春美歌劇團推出的《兵臨城下》，故事改編日本戰國時代，透過演員們的唱念做打，在寫意簡約的舞台上，輔以燈光的調度，呼應演員的內心狀態，讓觀眾看見不被舞台視覺搶奪，卻又充滿表演視覺的享受。

不斷為傳統歌仔戲演出開闢新路徑的一心戲劇團，今年帶來的經典好戲《千年》，以白蛇傳後傳為根底，挑戰禁忌母子戀，在禁忌敗德的可能爭議下，探尋人性最深沉的情感樣貌；秀琴歌劇團則根據著名臺灣鄉土小說集《美人尖》中之中篇小說《良山》改編為《寒水潭春夢》，戲中大量採用台灣風土民情、傳統習俗，深入探索人性的本質及人情的冷暖。

備受矚目的「少年歌子培育計畫」的演員與樂師們，經過長達一年的專業課程培訓後，在專業的製作團隊協力下，將演出「靈界少年偵察組特別篇-永不墜落的星辰」，延續前兩屆的能量，學子們在高雄歷史軌跡裡，留下屬於自己多姿多彩的表演風貌。

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