好「薪」情！ 台南就博會逾5成職缺薪水30K起跳

2019-05-07 13:44

〔記者劉婉君／台南報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署11日將在國立成功大學光復校區舉辦大型徵才博覽會，共有90家企業釋出超過6500個工作機會，其中逾5成待遇30K起跳。

當天參與的企業包括台積電、大立光、群創光電、東陽實業、大億交通、台南紡織、大成長城、好市多、王品集團、台糖長榮酒店等，有廠商為了搶人才，開出最高70K的生產製造主管、課長等工作機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，此次就博會涵蓋製造業、綠能光電、農業生技、服務等領域，逾半為中高階職缺、起薪從30K起跳，徵才廠商中超過4成是上市櫃公司，且大部分是位於雲嘉南區的在地優質企業。

劉邦棟說，現場還規劃中高齡友善諮詢及職務再設計專區、YS青年就業服務區，產業展示區則有無人機或飲品等展示與實作體驗；職訓精品廊道區展出雲嘉南分署「創意家具設計及製作班」歷屆學員利用榫接技巧製作的書架、茶几等家具170件；職訓就服聯合車展區則聚集YS職涯諮商車、南方創客基地行動自造車、汽車裝修職訓班彩繪車等，以車展概念供民眾了解分署服務資源，參觀民眾還有賞車禮可拿。

另外，就博會也首次將公司簡介與職缺等資訊以圖像化的線上電子書方式呈現，讓民眾能更方便、快速瀏覽職缺相關訊息，當日現場亦有人資顧問幫忙履歷健檢、模擬面試及職涯諮詢等服務。

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