誰刺死小琉球幼龜？屏東縣：全力緝凶

2019-05-07 13:36

［記者陳彥廷／屏東報導］上週六5月4日下午小琉球驚傳有綠蠵幼龜背甲遭刺穿，由於海龜年幼且才剛迴游到小琉球，卻遭外力入侵而死，且最後苟延殘喘時身傍長達逾2公尺的魚叉，死狀悽慘，引發當地居民以及網友痛加撻伐而引發軒然大波，經過昨天整天的解剖，海洋委員會海洋保育署（簡稱海保署）發布新聞稿指出，主要死因可判定為「銳器穿刺傷」，但尚無其他直接證據可證明該創傷為現場拾獲魚叉所致。

小琉球洪姓居民上週六於小琉球美人洞沙灘發現1隻幼小綠蠵背甲遭穿洞，且死前殘喘時，該洞口不斷冒出液體，初判恐已有氣胸的情形，隨後在後送救治的途山死亡，昨天海保署與海巡署南部分署第五岸巡隊、屏東縣政府、海生館及屏科大獸醫，共同進行解剖。

海保署指出，從外觀可見在龜殼於前右側靠腹中線處有一近圓形、不規則銳器穿刺傷，大小約2.5 x 1 公分。解剖檢查後，可見此穿刺傷由龜殼斜向穿入腹腔，依序造成右肺臟穿刺傷、左肺臟腹側局部擦傷、局部小區域腸道漿膜面擦傷以及肝臟穿刺傷，肺臟與肝臟皆有明顯破損及傷口周圍紅腫與出血，腹腔可見積血並有血塊。

海保署強調，可判斷主要死因為創傷，可判定為「銳器穿刺傷」，但尚無其他直接證據可證明該創傷為現場拾獲魚叉所致；不過，目擊者當時曾有1名著浮潛救生衣的男子持該魚叉下海，但該男子上岸後卻已不見蹤影，最後就是在該海龜身旁所發現，大部分人都直覺就是該男子持魚叉所為，事發當時到場的警方或海巡並未留下該名男子資料的作法也受到部分民眾質疑；但也有部分民眾認為全案勿枉勿縱，但也不應淪為「獵巫」。

不過，屏東縣政府農業處認為該名男子光是持魚叉出現在「自然人文生態景觀區」的美人洞沙灘就已有觸法之虞，且外力入侵手段十分兇殘，該男子與此案有極大關聯，縣府表示，現已簽辦移送偵查，盼司法調查來釐清全案，扼止不肖人士在小琉球海域侵襲保育類動物的歪風，強調人為刺死海龜可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

海保署呼籲，民眾或團體如果5月4日於小琉球美人洞沙灘海域附近，有目擊或發現該事證，可以提供照片及影片或相關事證，向屏東縣政府、海保署或撥打海巡署「118」專線進行檢舉，共同守護海洋野生動物。

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