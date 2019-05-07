又見林奕含事件 全志盟促立院三讀通過「不適任教師」條款

2019-05-07 11:21

〔記者林曉雲／台北報導〕林奕含逝世2週年，桃園一名國小老師利用權勢長期性侵女學生，致受害女生跳海自盡。全國家長教育志工團體聯盟今天發聲明，心痛又有學生受害，呼籲立法院三讀通過教師法修正案，更有效率處理不適任教師。

全志盟理事長吳福濱表示，林奕含逝世2週年，又出現桃園國小老師利用權勢，從國小6年級開始，長期性侵學童案件。年少女學生長期被性侵，被迫將性侵轉移成為戀愛關係，在國中3年級時，卻發現狼師對其他同學伸出狼爪，進入高中後覺得被拋棄，長期情緒挫折轉成憂鬱症，事件爆發之後狼師被解聘，高中女生感到愧疚跳海身亡。他痛批，這種利用教師權勢性侵學生，簡直就是兩年前的林奕含事件翻版，令人難過的是女學生用結束生命，作為情緒上的解脫。

全志盟譴責這位可惡狼師，吳福濱表示，雖然不知道狼師姓名，但是懇請司法能夠嚴厲處分「陳星們」，還給台灣社會一個公道！

日前立法院教育委員會通過教師法修法草案，吳褔濱強調，教師法修法目標在處理不適任教師，避免學生繼續受害，20萬個家長已共同連署，卑微的要求立法院重視孩子的受教權益。教師法修法目前已經完成初審，要求立法院儘速完成三讀，對於任何反對修法，繼續放任不適任教師在教育現場危害學生，家長團體將發起動員，抵制這種「心中沒有愛、眼中沒有家長」的立委。

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