基市府網站被駭掛點3天 民眾個資未外洩

2019-05-07 11:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府全球資訊網被勒索病毒入侵，掛點3天，資安有問題。市府研考處長黃駿逸指出，目前市民個資未外洩，僅內部作業系統受影響，預計今天下午後恢復。

基隆市政全球資訊網從4日下午開始被駭，受勒索病毒入侵，網頁掛點，直到昨天晚上還是卡卡的。

基隆市議會今天召開第19屆第1次定期會，市議員藍敏煌等人針對全球資訊網被駭，擔心民眾個資外洩，或機密被盜？要求市府說清楚。

市府研考處長黃駿逸指出，4日上午接到1999反映，市民無法上網，立即和維護廠商追查，發現是遭駭客入侵，立即阻斷病毒，並通報行政院資安處機服中心，5日晚上重新上網，今天下午可全部恢復措施。

黃駿逸指出，目前資安處還在破解追查病毒來源，只有市府財政、文書作業系統被破壞，改為紙本作業。

市議員張之豪、林沛祥、蘇仁和、莊敬聖和張耿輝等人擔心民眾個資是否外洩，有沒有重要政策或機密被竊取，要求市府加強資安管理。

黃駿逸說，民眾個資未外洩，除加強外部防護機制，會記取慘痛教訓檢討。

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