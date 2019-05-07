台南美術館奏功 T-Bike使用成長最快

2019-05-07 11:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公共自行車T-Bike上路兩年多來，租借使用已突破150萬人次，以台南火車站的租借點居冠，而台南美術館因為是新熱門景點，該租借點成長率最多。

為讓民眾租借更便利，T-Bike系統也將於5月10日起開放icash2.0借用T-Bike，民眾租借T-Bike將可「4卡通」（icash卡、悠遊卡、一卡通及信用卡）。

台南市交通局表示，目前有61個租賃站、1604部自行車，為了因應需求，今年編列預算約3千萬元，將新增30處站點，朝「百站目標」前進，規劃地點尚在評估中，除了古蹟區、商圈人潮多的地方之外，也會配合重大計劃布點，例如平實公園（平實營區重劃區）、永康創意設計園區（永康砲校遷建開發區），以拓增城市發展新亮點。

就租賃站使用情況，新出爐的4月份統計數字顯示，台南火車站前站人潮出入多，仍居「台南T Bike王」，租借次數唯一破萬、高達1萬0243人次，而新開館的台南美術館，目前免費開放參觀，網拍打卡景點高人氣，成了T-Bike的推手，成長率將近11％，可說是紅不讓！

台南市交通局表示，目前T-Bike平均周轉率平日約2.8車次，假日約3.5車次，為了鼓勵民眾善加利用大眾運輸工具，搭配台南T Bike慢遊府城，T Bike前半小時免費措施延長至今年底，民眾可多利用深入巷弄品味府城歷史情懷。

台南T Bike火車站前站租借點，使用人次最高。（記者洪瑞琴攝）

府城巷弄風景適合騎自行車漫逛。（記者洪瑞琴攝）

台南T Bike4月份營運使用概況。（圖擷自臉書粉專「台南點 Tainan 」）

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