高中課程計畫嘸影？國教盟呼籲新課綱延後一年上路

2019-05-07 10:31

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱預計今年8月新學年上路，但國教行動聯盟等教育團體今開記者會指，依據總綱實施要點，高中職應在新生入學半年前、完成課程計畫備查與公告說明。國教行動聯盟等教育團體今開記者會，指國教院審查教科書還在趕進度，5月底能否順利審完有變數，高中職應提出的課程計畫也未見，擔憂貿然上路，將引發教學現場的亂象，呼籲教育部延後一年上路，改成分階段上路，先小規模實驗，使學校及出版社有足夠時間規劃課程及教材，並依規定在半年前各高中公告課程計畫後再全面上路。

國教盟理事長王立昇表示，家長選擇高中有的也會看高中的課程計畫，新生入學如是9月1日，應該在3月1日公告課程計畫，否則進入高中，才發現沒有想要的學習科目，就會有爭議；另依推動新課綱應遵循程序，新課綱應該要有小規模試教，但現在新課綱還沒審完，教科書也還在審查，完全沒有小規模試教，也沒有各高中公布課程計畫，教育措施不能先有再求好，要準備好了才能上路，不能因為教育政策執行的績效或公信力，而耽誤了孩子的學習，總綱既已載明，教育部應依法行政，呼籲新課綱分階段上路，先進行小規模實驗，待確定優於原課綱教材，並在半年前公布課程計畫後，再全面上路。

翰林出版社國文課本總召集人宋裕表示，國高中國文第一冊已如期送審，現在則要選書，但社會、自然、健體、綜合等無一領到執照，社會科領綱去年十月通過，教科書被判定重審，自然科十一月通過，有家出版社五月四日才發回初審，學校選書的課本根本是初審版，把教育當兒戲，應該要緊急煞車，對學生非常不利。

東吳大學前校長劉源俊表示，如果教育部硬幹，一定告上監察院，但如果延後一年上路，大家就會鬆一口氣，讚揚教育部長潘文忠從善如流，欲速則不達，見小利則大事不成。

國九家長胡女士表示，五月中將考會考，原本全心陪伴小孩考試，沒有心力關注新課綱，參加之前國教盟座談會，才發現狀況不對，跟新課綱最有關的是選填志願，教育部國教署允諾6月20日會有高中課程地圖，但對學生和家長來說太急就章。

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