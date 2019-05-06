南安小熊的家庭醫生 還原野放當天完整情況

2019-05-06 22:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕南安妹仔台灣黑熊野放過程媒體跟拍引發爭議，台灣黑熊保育協會獸醫師張鈞皓，他以小熊的家庭醫生撰文述說還原當天情況，他指出，風波肇因於對小熊的來龍去脈以及背後的專業和考量不夠了解所致。

張鈞皓文中指出，4月30日登機時，他坐在機艙後排運輸籠的左側，籠子對側坐著兩名著空勤制服、持攝影機和電視台麥克風的人員確實讓他訝異，另2位獸醫師則被安排到前排，因此後座只剩下他能不時透過通氣孔觀測小熊的狀況。

張在文中表示，他看得出小熊對噪音和陌生環境感到不安，運送過程中小熊嘶吼了許多次，還好沒有更劇烈的掙扎，因此僅需要每分鐘查看牠一眼，背包裡全套緊急麻醉、急救器材通通是備而不用。

張指出，獸醫師在鎮靜或麻醉動物時，會盡量減少外界對動物的刺激，包含拍攝，他不確定這次在運送過程中透過通氣孔拍攝對小熊的干擾程度有多大，但主播並未徵得獸醫師和野訓團隊的同意，當下除了噪音干擾，他還必須頻繁觀察小熊的情況，因此無法制止該電視台人員。

另一方面，張在文中表示，動物保育工作有非常多的細節需要注意，通常他們會建議媒體在公開報導之前先讓專業團隊看過畫面或稿件，避免專業資訊的誤用，或是散布了不利於保育的資訊，譬如這次爭議的報導。

張文中感謝媒體願意報導保育相關議題，他指出，他清楚高品質的畫面對資訊推廣很有幫助，但有時也得堅持獸醫師/保育工作者的立場，盡可能避免會對動物造成危害的舉動。

張在文末表示，這次小熊回家的路途可以順利，除了小熊自己很爭氣之外，也是因為團隊做足了準備，讓整個運送過程保有很大的彈性，以及可應變空間，關於小熊野放的獨家報導風波，在此只希望我們都能得到些許教訓，未來繼續為保育工作努力，也希望眾多支持小熊回家的朋友們，不因此事而灰心，而能記得當初凝聚眾人力量來幫助小熊回家的感動，繼續關注保育。

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