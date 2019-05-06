公墓整地毀損李梅樹墓園 民代盼尋求綠地與文資平衡點

2019-05-06 19:06

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區第一公墓為了進行環境綠美化，去年開始辦理遷葬和整地，然而，1938年設計的名畫家李梅樹家族墓園卻遭破壞，僅剩李梅樹哥哥劉清港的墓碑，文資團體痛批；新北市議員江怡臻今到場會勘，希望能在開闢公共空間及文資保存上能有平衡點。

由於第一公墓緊鄰三峽中山公園，當地期盼能夠將公墓闢建為綠地空間，李家墓園設置在墓園內，除了名畫家李梅樹葬在此地，劉清港是李梅樹隨母姓的哥哥、三峽第一位台灣人公醫，不過，施工整地時，敲毀了李梅樹的墓碑，僅剩劉清港的墓碑完好。

李梅樹兒子李景光說，墳墓內的骨灰早已遷走，因此沒來掃墓，但是墓碑後方清楚寫下「昭和13年」1938年時興建，1979年是重修，施工單位沒徹查年分就直接破壞。

對此，新北市殯葬管理處長黃秀川表示，遷葬公告從2018年2月26一直到10月25日，因為傳統公墓年代久遠，如果沒有墓主資料只能以公告代替書面通知，加上墓碑屬於私人財產，在公告結束之前不會隨意移動，目前文化局列為暫定古蹟，所以施工也會暫緩。

文化局則表示，有關劉清港墓及李梅樹家族墓後續保存，後續將召開專案小組會議做成文資價值建議，邀請家族後代一起討論後，提送文資審議大會審議。

針對綠地美化與文資保存，江怡臻說，由於李梅樹的墓碑已經損毀，也希望能夠盡快找回做後續認定，至於劉清港的墓碑應該原址保存還是遷移，家族可以與當地市民討論獲得共識。

同時，她也以國外的例子說明，很多公園或紀念館也保存名人的墓碑，介紹當地歷史也能增進不少觀光人潮。

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