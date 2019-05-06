解渴了梅！連日降雨有感 南化水庫蓄水率重回...

2019-05-06 19:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕初梅報到，連日降雨有感，供應民生用水為主的南化水庫，集水區的入流量，加上從高雄甲仙攔河堰的越域引水，約有800萬立方米的進帳，蓄水率回升到4成以上，頗具「解渴」的效益。

至於全國規模最大的曾文水庫，迄今累積降雨量逾120毫米，集水區的進水，加上暫停供灌的節水，總計有2500萬立方米的效益，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴也說，目前水情算是樂觀的。

鄒漢貴說，今年首波梅雨，迄今預估可為曾文水庫帶來1500萬立方米的入流量，且因雨暫停供應農業灌溉，也節省約1000萬立方米的出水，效益不小。

目前曾文水庫的水位標高為199.43公尺，蓄水率提升至15.75﹪，鄒漢貴指出，連同烏山頭水庫的有效蓄水量近1.39億立方米，隨著一期稻作的供灌進入尾聲，水情會更穩定。

而南化水庫迄今累積降雨量約75毫米，集水區的入流量雖不到180萬立方米，但越域引水的效益更大，目前水位標高167.48公尺，有效蓄水量近3800萬立方米，蓄水率來到41.54﹪。

入流量加越域引水，南化水庫目前總計進帳800萬立方米，可增加20天的民生供水量。

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