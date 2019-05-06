雲林監理站重機驗車品質提升 用電腦取代目測

2019-05-06 15:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕過去重機驗車由設備陽春，部分檢測項目靠的是「目測」，結果常遭車主詬病，雲林監理站為提升大型重型機車檢驗服務品質，建置大型重型機車2輪及3輪複合式檢驗線，即日起啟用，由電腦儀器自動檢測，更能保障檢驗品質，增進行車安全。

依道路交通安全規則規定，大型重型機車出廠滿5年後就需要參加定期檢驗；雲林監理站為提升服務品質，今年3月底完成大型重型機車2輪/3輪複合式檢驗線，5月2日正式啟用。

雲林監理站吳站長孟峰表示，大型重型機車檢驗除了外觀目視檢查外，新增機車煞車效能及前後輪偏差檢測，前後輪偏差檢測可確認車輛前後輪對正情形，減少輪胎的磨耗，該煞車效能須達到車輛總重60%以上，前後輪偏差需小於正負1公分內，檢驗由電腦儀器自動檢測，更能保障檢驗品質，增進民眾行車安全。

雲林監理站表示，雲嘉南地區的大型重型機車車友可至雲林監理站或東勢監理分站辦理2輪及3輪大型重型機車檢驗作業，提醒車主若擔心忘記參加定期檢驗，可加入監理服務網成為會員或至監理站登錄手機號碼，由監理所（站）會傳送簡訊提醒車主驗車。

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