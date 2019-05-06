就口杯塑膠量比塑膠吸管多？環署：政策上路一年內檢討

2019-05-06 14:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年7月1日起包韓學校、公務機關、百貨等4大行業內用餐飲全面禁用一次性塑膠吸管。立委質疑，使用就口杯產生的塑膠量不見得比塑膠吸管少，認為政策不夠周延；環保署長張子敬承諾，政策上路後將用一年時間檢討。

立法院衛環委員會今天邀請環保署及相關部會就「氣候變遷調適及水資源建設」及「限塑政策規劃及執行」進行報告並備詢。

立委王育敏直指，根據國外統計，連鎖速食店業者為禁用吸管推出的就口杯，與一根塑膠吸管的塑膠使用量，前者比後者高出0.32克到0.88克，質疑禁用塑膠吸管政策是否真正達到減塑。王育敏也認為，目前手搖飲料店並未在限制範圍內，看起來管制範圍非常小，環保署政策最終目的為何？

立委蔣萬安也質疑，環署禁用一次性塑膠吸管是希望減塑，但如今卻發現就口杯比塑膠吸管的塑膠含量還多；且生物可分解塑膠吸管也沒回收機制，最後送到焚化爐焚燒恐製造更多污染，認為環署政策急於上路，未思考周全。

張子敬表示，最終目的最好不要使用吸管，現階段速食業者提出的就口杯，使用的塑膠比杯蓋加上塑膠吸管所使用的塑膠少，外界期待內用外帶的塑膠吸管都可以同步禁用，但考量外帶沒有經過公告程序，今年禁用內用塑膠吸管政策上路後一年，會持續檢討。

環保署廢管處處長賴瑩瑩解釋，過去業者使用的杯蓋還要加上塑膠吸管，目前使用就口杯是PE改良後材質塑膠量其實比一般吸管更少。

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