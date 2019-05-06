出國變貴了！ 5/8起燃油附加費調漲最多400元

2019-05-06 14:40

〔記者陳宜加／台北報導〕去年國際燃油價格下跌，國籍航空紛紛調降燃油附加費，但今年2月起油價走揚，業者陸續調漲，根據民航局最新核備，5月8日起長程航線單航段從39美元調漲為45.5美元，換算來回約貴新台幣400元，短程線則從單航段15美元漲為17.5美元、來回約貴新台幣155元，均創下今年新高，出國變更貴。

5月國際油價突破每桶90美元，達以每10美元為調整級距的燃油附加費調升門檻。民航局核備，華航、長榮等國籍航空公司向旅客收取的燃油附加費，將從5月8日起調漲，長程航線每航段每人從39美元漲到45.5美元，短程航線每航段則是每人從15美元漲到17.5美元。

不過，香港航線部分，長榮做法與華航不同，華航調漲為每航段收取17.5美元；長榮仍維持每航段15美元。

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