苗栗市公所推點「光明燈」 中苗里長連12年認養120盞

2019-05-06 14:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕在溫馨的五月，苗栗市公所推出「愛心路燈認養」活動，其中中苗里長邱信雄，連12年均認養120盞；公所今天舉行路燈認養啟動儀式，並致贈感謝牌給認養團體及個人，市長邱鎮軍盼藉由認養路燈，給苗栗市民及自己一條安全、平安回家的路。＿

市長邱鎮軍表示，苗栗市現有路燈約8100盞，每年路燈電費支出高達500萬元左右，去年認養數為4319盞，路燈認養比率約53％，市公所將這筆經費專款專用，作為繳納電費和維護路燈之用。

市公所公園路燈管理所長邱義鴻說，長春石化、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業、台肥苗栗廠等企業大力支持的認養苗市上百盞路燈。

在個人部分，中苗里長邱信雄已連續12年認養120盞、大同里長楊桂尾亦認養100盞近十年，因企業及民眾的愛心，點亮了內心深處的那盞光明，更點亮了苗栗市。

邱鎮軍指出，有關認養的路燈，市公所會繕寫愛心造型貼紙黏貼於苗市的路燈桿上、認養200盞以上者，另製作大型點燈牌以示感謝，路燈認養每盞1年500元，認養者可自行指定認養之「地點」及「盞數」，並依認養人意願於路燈桿上張貼認養人名號，認養專線：037-331915。

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