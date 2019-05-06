考試院組織法折衷協商 試委擬19人修為7人

2019-05-06 14:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院委員會今針對考試院組織法展開協商，其中關鍵為考試委員人數與任期，上月初審通過從19人下修為3人，今午協商則採折衷數字修為7人，有關試委的憲法職權內容則為維持現行，但因國民黨立委有人表態不簽字，考試院組織改革恐仍有變數。

立法院部分立委提案，進行考試院組織改革，上月11日提出6個修法版本，其中關鍵是要下修考試委員人數，從現行19人下修為7或3人，任期則從6年改為4年，更擬取消考試院會、改試委決策權等，本月2日考試院長伍錦霖大動作開記者會，以烏紗帽反對修法，若立院執意剝奪試委決策權，將辭職負責。

今午立法院再度針對考試院組織修法，展開委員會內的黨團協商，在試委人數上，考試院版本要13人、時代力量黨團改7人、但委員會初審通過版本為最低的3人，經折衷後，做成結論改為7人，每名任期下修4年；立委管碧玲認為，7人輪流主持每年17次的國家考試，每人1年3次應不算太勞累。

考試院秘書長李繼玄對此結論，仍表示，考試院院會已討論並建議修法將試委人數改為13人，但這次立院大幅下修試委人數，是71年來第一次，一定會對考試院整個運作有影響衝擊；至於院長是否辭職，在人數方面是依法律尊重立院職權，但憲法部分賦予試委職權，則會堅持。

而今黨團協商中，針對考試院的部會組織，以及試委的職權、合議制度等，最後討論都決定維持現行條文，不修正，但明訂試委不得赴中國兼職。另有提出修正動議，修法前已在任的正副院長及試委，可至任期屆滿止，但因試委人數下修，相關組織人事也需精簡調整，協商中通過考試院建議，人員編制採遇缺不補，修法公布起2年實施。

但面對協商，國民黨立委吳志揚當場詢問考試院，是否接受下修試委人數，李繼玄回應考試院主張13人，故吳志揚認為應保留，並不打算簽字同意。

立委段宜康說，協商會議結論已讓步，從初審版本的試委3人改為7人，但若國民黨不簽字，未來恐須送至立法院長蘇嘉全進行院長協商，然擔心考試院改革卡在協商階段，不希望院長協商成被改革對象的擋箭牌，盼院長無法處理時，應送院會，到時將不讓步，採試委下修為3人的版本進行表決。

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