別將孩子丟給3C照顧 民代「草地說故事」親子席地坐好開心

2019-05-06 13:24

〔記者許國楨／台中報導〕許多家長工作繁忙常將孩子丟給3C產品照顧，造成親子關係疏離，立委張廖萬堅為此結合說故事劇團除進入校園，昨也首度在西屯區的公園舉辦，世界書香日「草地說故事，親子嘉年華」活動，再次邀請陸爸爸說演故事劇場為小朋友說演故事，只見親子席地坐在草地上聽故事、玩遊戲，開心度過一個沒有3C甘擾的假日午後。

陸爸爸-陸育克表示，與張廖萬堅立委自前年起因公益團體牽引，開始推動校園說故事活動獲得廣大的回響，今年立委更邀請他到西屯、南屯共24所國小以及台中啟聰學校、台中特殊教育學校，進行校園巡迴說故事活動，加上立委募集的書籍贈與學校，致力將閱讀風氣的種子散播在每一個孩子的心中。

而繼上週走出戶外在南屯豐樂公園的活動後，昨天也首度在西屯區文修公園舉辦，開場由陸爸爸擔任噴火龍、張廖萬堅扮武士，上石國小家長會謝謹瑜會長擔任公主演出書香日故事劇，也有可愛萌翻天的寶寶爬行、馬力歐親子體能遊戲、繪本摸彩、草地音樂派對，許多家長帶著小孩席地坐在草地上聽故事、玩遊戲，現場歡樂聲不斷。

也抱著未滿週歲兒子「小飯糰」來參加寶寶爬行的市議員林祈烽表示，許多家長因工作繁忙常將孩子丟給3C產品照顧，造成親子間關係疏離，立委舉辦這樣的活動讓平時忙碌的家長以及沉迷3C產品的小朋友，能有機會一起走到戶外同樂，別具意義。

張廖萬堅則表示，希望藉由這項活動提升閱讀風氣，由家長帶著孩子在大自然的氛圍中一起閱讀一起遊戲，也能促進親子間的交流，同時也準備了康乃馨送給現場的媽媽們，感謝一年來的辛苦，場面溫馨。

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