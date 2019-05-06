醫學與藝術的激盪 看畫還可做心理治療體驗

2019-05-06 12:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕人人都有腦，可是你認識它嗎？「腦的美麗境界」花蓮特展，即日起到12日在花蓮文創園區乙皮畫廊開展。花蓮慈院精神醫學部醫師暨花蓮精神健康學苑會長林喬祥，也在現場提供每人40分鐘的「精神健康及心理治療體驗」，希望以走出診間近距離的方式，提供有需求民眾現場預約體驗。

花蓮慈濟醫院指出，體驗日期分別為明日下午2點至4點40分、10日下午3點至4點40分。「不只身體要保養，腦部也要保養」，林喬祥說，透過靜態海報展、影展、畫展、專題講座，讓人人可以正確的認識腦部健康知識，體驗腦功能的運作，瞭解頭腦對於健康人生的重要。

林喬祥說，規律生活、每小時讓腦部放鬆3至5分鐘、關心週邊親友、肯定自我、睡前反省、享受生命的愉快、善用壓力，都是保養腦部、精神強健的黃金守則。他提醒民眾，每年可安排精神健康檢查，維護自我的精神健康，而在專業醫療協助下，心靈及精神上受傷的民眾，還是有機會康復，所以請不要害怕就醫。

「腦的美麗境界」花蓮區展場，首度將醫學與藝術結合，腦科學展分為四區「認識身體最高指揮官—頭腦」、「用腦體驗世界—精神功能ABC」、「當頭腦生病時—精神疾病與腦」與「寶貝我的頭腦」，以生動及色彩繽紛的圖象，連結生活相關議題。

藝術部分展出日本經典藝術家—草間彌生版畫原件與花蓮在地青年藝術家牟善宏畫作，並邀請乙皮畫廊執行長陳雅玲為台日兩藝術家的畫作導覽，11日及12日下午的影展活動將分別播放「草間∞彌生」、「朝聖之旅–保羅科赫爾」、「伯格曼：大師狂想」英格瑪柏格曼、「刺青舞者」瑟基普魯尼4名藝術家的人生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/