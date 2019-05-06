空服工會控桃市府與長榮「兩面夾殺」 長榮：不實指控深感遺憾

2019-05-06 12:40

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員罷工爭議延燒，桃園市空服員職業工會今天前往勞動部，抗議桃園市勞動局與長榮航空「兩面夾殺」工會，且長榮不當約談空服員，有違法疑慮。長榮回應，桃園市勞動局入廠訪視報告經各方充分討論，也未不當約談空服員，工會不實指控、曲解法令且無限上綱，深感遺憾。

工會認為，桃園市勞動局入廠訪視日支費報告有失公允，讓長榮宣稱，調查結果支持不用調高勞動條件，但報告內容與長榮內部報告高度一致，且未列入工會意見。工會提出3大訴求，要求勞動部出面主持公道，查證報告合法性，並監督避免長榮抹黑或不利待遇。

長榮與工會第二次調解時，勞資雙方就日支費議題僵持不下，桃園市勞動局提議入廠訪視長榮現行日支費結構，並由政府指派會計師為代表，工會也有代表參與。工會秘書長鄭雅菱指控，桃園市勞動局配合長榮抹黑工會，工會盼勞動部可以指證勞動局違法行為。

長榮強調，入廠報告經各方充分討論，目的為確定長榮於調解時的說明是否屬實，當天也無資方調解委員在場。由於入廠訪視與第三次調解僅隔1天，調解委員建議於報告出爐後進行第四次調解，但工會認為沒有必要，導致調解不成立，桃園市勞動局僅將專業會計師查核結論提供雙方參考，未違反勞資爭議處理法。

長榮也重申罷工投票疑慮，由於工會規劃時程長達4週，投票結果將影響長榮全體員工與旅客權益甚鉅，日前已行文建請勞動部、交通部、桃園市勞動局，依法監督罷工投票合法、合規，並具體說明程序、技術，否則難保自辦選務而侵害會員不投票、不表態自由。

針對工會指控長榮不當約談空服員，有不利待遇之虞，長榮也澄清，純屬子虛烏有。工會即將發起罷工投票且可能罷工，長榮依照民航局要求準備緊急應變計畫，包含預估罷工期間維持運能多寡，並配合調查空服員願意支援公司出勤的意願，工會不實指控、曲解法令且訴求無限上綱，意圖干涉民營公司正常管理。

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