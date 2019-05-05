長榮空服入工會今夜截止 估至少2480票同意才能罷工

2019-05-05 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空勞資爭議進行第三度調解破局，桃園市空服員職業工會日前舉行記者會宣布全力籌備罷工行動，將於5月13日啟動投票，工會先前表示，將自訂門檻，長榮空服員會員投票贊成人數超過8成，才能啟動後續罷工。工會秘書長鄭雅菱今日則指出，依照工會設定標準，長榮分會至少要獲得2480張同意票，才能取得合法罷工權。此外，工會預計明早11點也將到勞動部陳情桃園市政府勞動局不友善態度。

綜合媒體報導，長榮航空勞資爭議進行第三度調解破局，空服工會將發動罷工，不過根據工會先前表示，將設定罷工門檻，包含依《勞資爭議處理法》規定，同意票須超過全體會員一半，以及長榮空服員罷工同意票須超過長榮分會會員人數8成，才可能罷工。

據悉，本次的罷工投票長榮分會將自5月13日投票到5月26日，華航分會從5月27日開始投票，其他航空公司會員將於6月3日加入一起投票至6月6日。至於長榮分會的最後入會時間，則是只到今晚的23點59分為止。

鄭雅菱表示，自4月30日召開記者會後到今天，陸續又再收到約100名新會員入會，以長榮分會約3000人來說，至少要拿到2480張同意罷工票，以及全體會員至少2850張同意罷工票，工會能才取得合法罷工權。

鄭雅菱也提到，針對桃園市政府勞動局先前調查日支費的報告，疑偏頗長榮資方，工會認為勞動局不友善，預計於明天上午11點至勞動部陳情。

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