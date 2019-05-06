嘉義鐵路高架延伸民雄段 拚後年動工

2019-05-06 11:07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台鐵嘉義市段鐵路高架化正進行細部計畫，嘉義縣鄉親爭取向北延伸至民雄、往南至水上，但縣府所提可行性評估一再被退案，立委陳明文今邀請交通部長林佳龍到民雄聽取鄉親的心聲，林佳龍強調支持嘉義縣鐵路高架化建設，允諾半年內政策性核定，陳明文爭取後年初實質動工。

嘉義縣境鐵路高架延伸民雄段長度8.92公里，所需工程經費137.11億元，水上段6.2公里，工程費103.62億元，合計240.73億元，其中土地徵收費15.16億元，全部由地方負擔，非自償性經費219.65億元，地方負擔22.03億元，自償性經費5.92億元都由地方自行負責，也就是地方政府全部要負擔43.11億元。

嘉義縣政府之前所提鐵路高架化遭退案的主要理由有4點，包括經濟效益評估不應將土地增值效益纳人、交通建設可納入經濟效益評估項目應予統一、水上段方案有技術問題待克服、鐵路立體化不是唯一手段應思考有無更適合替代方案。

陳明文表示，嘉義鄉親已經等不下去，縣府5月底前就會將可行性評估送至交通部，希望部長允諾1個月可以核定轉送行政院，由於環評至少需要1年，如果一切順利，有機會力拚在2021年進入實質動工。

縣長翁章梁表示，嘉義市鐵路可以高架化，嘉義縣鄉也充滿期待，希望說服交通部委員可以支持嘉義縣民雄、水上段高架計畫，儘速處理核定可行性評估。

林佳龍表示，過去縣府提案四進四出、來來去去被打回票是不負責任作法，已協商鐵道局、台鐵局開會前會先進行預審，月底前協助縣府提出可行性評估一定要可行，委員會則難一個月內完成審查，也會向行政院長報告政策性核定嘉義縣鐵路高架化，希望能趕在今年11月核定。

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