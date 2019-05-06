高嘉瑜台南直播吃美食 意外發現「新一代女神」

2019-05-06 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜昨南下台南，展開美食之旅，她在臉書直播吃美食時，林俊憲的25歲甜美女助理也意外曝光，讓高嘉瑜都忍不住直呼，「我已經是過氣的鄉民女神了」、「現在新一代的女神在我旁邊」。

高嘉瑜先前在台南立委補選前，曾幫同黨的郭國文站台拜票，民進黨立委林俊憲為此在選前發祭品文，若郭順利當選，他願每月自費請高嘉瑜到台南吃美食。如今林俊憲兌現承諾，邀請高嘉瑜到台南吃遍美食。

昨日高嘉瑜就在臉書陸續直播台南的美食之旅，除了鱔魚意麵、牛肉湯等台南小吃，高嘉瑜也到泰成水果行吃甜點，由於此時林俊憲去跑攤，由林的25歲助理陪同，不過該名女助理一現身，就讓高嘉瑜大讚女助理「怎麼那麼瘦」、「這水蛇腰耶、太誇張了」等，還笑稱林俊憲是不是平時都虐待助理、直呼女助理瘦到皮包骨。之後兩人點了一盤水果冰，過程中高嘉瑜也笑稱，林俊憲的助理「心機很重」，「湯匙拿著，（甜點）只吃了一口就沒再吃，一直叫40歲的多吃一點，然後自己都不吃，這樣不行、『母湯』」。

在直播過程中，除了有路過民眾陸續與高嘉瑜合照，不少網友也都在臉書留言捧場，像是「被政治耽誤的議員」、「被政治耽誤的美食家」、「嘉瑜明明18歲」、「拜託小編 幫忙轉達，希望嘉瑜跟黃捷一起直播」等，部分網友也格外關注入鏡的正妹助理，紛紛留言說「旁邊的正妹是誰」、「小高旁邊女生是誰」、「嘉瑜旁邊美女是誰」、「小高妳安靜一分鐘給旁邊女生說話」等。

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